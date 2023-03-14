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Varank’ın baba acısı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Varank#Ali Haydar Varank#Vefat
Varank’ın baba acısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 84 yaşındaki babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı.

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15 Temmuz’da oğlu Prof. Dr. İlhan Varank’ı şehit veren Ali Haydar Varank için dün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Varank’ın baba acısı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Adil Karaismailoğlu, Bekir Bozdağ, Vedat Bilgin, Fatih Dönmez, Nureddin Nebati, Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çok sayıda milletvekili de katıldı.

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Varank’ın baba acısı

Ali Haydar Varank’ın cenazesi namaz sonrası Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.


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#Mustafa Varank#Ali Haydar Varank#Vefat

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