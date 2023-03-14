Varank’ın baba acısı

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15 Temmuz’da oğlu Prof. Dr. İlhan Varank’ı şehit veren Ali Haydar Varank için dün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Adil Karaismailoğlu, Bekir Bozdağ, Vedat Bilgin, Fatih Dönmez, Nureddin Nebati, Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çok sayıda milletvekili de katıldı.

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Ali Haydar Varank’ın cenazesi namaz sonrası Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.





