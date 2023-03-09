Vapurda kriz! Köpek var diye seferi iptal etti

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Kadıköy- Beşiktaş seferini dün saat 09.15’te yapacak olan ‘Cüneyt Alpoğan’ vapuruna seferden hemen önce bir sokak köpeği de bindi. Kaptan, köpeğin indirilmesini istedi. Yolcular da bu anonsu alkışlayarak protesto etti. Kaptan bu kez yolcuların da güvenlik nedeniyle vapuru boşaltmasını, aksi halde sefere çıkamayacağını söyledi. Tartışmalar, köpek vapurdan indirilince sona erdi ve vapur saat 09.36’da seferini yaptı.





Yetkililerden alınan bilgiye göre hayvanın deniz ortasında nasıl bir davranış sergileyeceği bilinemeyeceği için kaptanın ‘Önce yolcu güvenliği’ diyerek köpek indirildikten sonra seferi gerçekleştirdiği belirtildi. Kadıköy iskelesinde bekleyen ve vapurlara binen isimsiz köpek için de sosyal medyada ‘sahiplendirilsin’ çağrıları yapıldı.