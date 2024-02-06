Van'ın üç ilçesinde eğitime kar engeli

Haberin Devamı

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Erciş ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşımalı okullarımız için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Merkez okullarımız, Haydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İlköğretim okulunda eğitime devam edilecektir." denildi.

Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir" denildi.

Muradiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.