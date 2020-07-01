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Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 18:08,Son Güncelleme:

Van'dan üzücü haber! 2 yaşındaki Melek her yerde aranıyor

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Van'dan üzücü haber! 2 yaşındaki Melek her yerde aranıyor
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VAN’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş, kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın terliği bulundu.

İddiaya göre, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, bu sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi.  

Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Melek Memiş'in bir terliği kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Arama çalışması devam ederken, amca Hüseyin Memiş, "Yeğenim oynarken gözden kaybolmuş. Yengem fark edince bize haber verdi. Kendi imkanlarımızla yaklaşık 1 saat arama yaptık. Bulamayınca da jandarma ve AFAD’ı aradık "dedi. 

Vandan üzücü haber 2 yaşındaki Melek her yerde aranıyor

Vandan üzücü haber 2 yaşındaki Melek her yerde aranıyor


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