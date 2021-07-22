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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 80 yabancı uyruklu yakalandı

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Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 80 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 80 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında, Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen grubu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 80 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

İlçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik düzenlenen operasyonda farklı tarihlerde gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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