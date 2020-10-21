Van’da toplu taşıma araçlarına dronlu denetim

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 2 gün önce toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirilirken, ayakta yolcu taşımak da yasaklandı. Alınan kararların ardından koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, birçok noktada denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Edremit'teki Havalimanı Kavşağında da denetim yapan resmi ve sivil ekipler, otobüs ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Havadan dronla görüntülenen denetimlerde, sosyal mesafe kurallarını ihlal edip, ayakta yolcu taşıyan bazı sürücü ile kurallara uymayan yolculara 900 lira ceza uygulandı.



HAVALİMANINDA HES KODU UYGULAMASI



Van Ferit Melen Havalimanında da denetimler yapan polis ekipleri, gelen yolculara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunup, ateşlerini ölçtü. Bu arada Ferit Melen Havalimanı’na gelen yolculara, HES kodu uygulaması yapılıyor. HES kodu olmayan yolculara ise uçak bileti satılmıyor.



’YAPILAN DENETİMLERDEN MEMNUNUZ’



Yapılan uygulamadan memnun kalan minibüs sürücüsü Celal Öner, "Toplumun sağlığı için olması gereken kurallar. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerden çok memnunuz. Biz sürücüler olarak da kurallara elimizden geldiğince riayet ediyoruz. Önce toplum, sonra biz. Ailemizin sağlığı için hepimiz koronavirüs ile ilgili kurallara uymalıyız" dedi.



Havalimanına gelen Murat Çeçen ise, polisin yaptığı uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, "Van’dan İstanbul’a gitmek için geldim. Yapılan denetimler güzel. Çok iyi bir şey yapıyorlar. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Van’da da bu denetimler yapılıyor. Sıkı denetimler yaptıkları için polis ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.