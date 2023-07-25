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Van'da PKK sığınağında amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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#Van#PKK#Sığınak
Vanda PKK sığınağında amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 12:15

Van'da jandarma ekiplerinin Çatak kırsalında yaptığı aramada tespit edilen terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınakta amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz duruma getirildi.

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çatak'ın Karataş Çukurları kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Burada yapılan aramalarda, 6 kilo amonyum nitrat, 102 tüp, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise yerinde imha edildi.

 

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#Van#PKK#Sığınak