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Behçet DALMAZ/DHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Van'da PKK operasyonunda ele geçirildi! Sıvı halde 30 kilo...

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Van'da PKK operasyonunda ele geçirildi! Sıvı halde 30 kilo...
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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK'ya yönelik operasyonda kalaşnikof marka silaha ait 6 şarjör ve 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yelek içerisinde keçeye emdirilmiş 30 kilo sıvı halde bulunan eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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