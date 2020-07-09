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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Van'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

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Van'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
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VAN’ın Erciş ilçesinde, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Akmez'e çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Ağrı yolunda meydana geldi. Nizamettin Altay'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Akmez'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Nizamettin Altay, yanındaki eşi Mürvet Altay ile yaya Orhan Akmez, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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