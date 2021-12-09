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Van'da kar kalınlığı 10 cm'yi buldu, 83 yerleşim yeri kardan kapandı

#Van#Bahçesaray#Kar Yağışı
Vanda kar kalınlığı 10 cmyi buldu, 83 yerleşim yeri kardan kapandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor. Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Vanda kar kalınlığı 10 cmyi buldu, 83 yerleşim yeri kardan kapandı

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan da kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

Vanda kar kalınlığı 10 cmyi buldu, 83 yerleşim yeri kardan kapandı

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BAŞKALE'DE KAR KALINLIĞI 80 SANTİME ULAŞTI

Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 43 mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı.

Vanda kar kalınlığı 10 cmyi buldu, 83 yerleşim yeri kardan kapandı

Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Ekipler, ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçların tamamen karla kaplandığı görüldü. İşe gidenler, araçlarını temizleyip yola çıkmaya çalıştı.

Vanda kar kalınlığı 10 cmyi buldu, 83 yerleşim yeri kardan kapandı

 

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#Van#Bahçesaray#Kar Yağışı

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