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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Sürücü ve 4 kaçak göçmen kaçtı, 20 yaralı

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#Van#Başkale#Kaçak Göçmen
Vanda kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi Sürücü ve 4 kaçak göçmen kaçtı, 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 02:01

Van'ın Başkale ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçan göçmenlerin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ile 4 kaçak göçmen ise kaza yerinden yaya olarak kaçtı.

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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi’nde meydana geldi. 25 ABT 206 plakalı kaçak göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüs, Başkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yaralanırken, sürücü ile 4 kaçak göçmen ise yaya olarak kaçtı.

Vanda kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi Sürücü ve 4 kaçak göçmen kaçtı, 20 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 12'si Başkale Devlet Hastanesi’ne, 8 kişi de Van’a sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçan minibüs sürücüsü ile 4 kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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#Van#Başkale#Kaçak Göçmen

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