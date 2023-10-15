Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Sürücü ve 4 kaçak göçmen kaçtı, 20 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi’nde meydana geldi. 25 ABT 206 plakalı kaçak göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüs, Başkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.



Kazada Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yaralanırken, sürücü ile 4 kaçak göçmen ise yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 12'si Başkale Devlet Hastanesi’ne, 8 kişi de Van’a sevk edilerek tedaviye alındı.



Kazadan sonra yaya olarak kaçan minibüs sürücüsü ile 4 kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.