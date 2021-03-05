Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim

Türkiye'de mavi kategori ile en iyi iller arasında bulunan Van'ın Saray ve Tuşba ilçelerine bağlı bazı mahallerde kurulan gizli taziyeler vaka artışına neden oldu. İpekyolu Kaymakamlığı, kurulan gizli taziyeler ve evde izolasyonlara uymayanlara karşı bir ekip kurdu. Kaymakamlık bünyesinde kurulan 'Salgın Denetim Merkezi' ekipleri, pozitif vaka ve temaslı oldukları için izolasyonda bulunan ilçeye bağlı bazı mahallelerde 'çat kapı' denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde ekipler, izolasyona tabi vatandaşların karantina süreleri boyunca evden dışarı çıkmamaları için gerekli hatırlatmaları yaparak, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Aralarında güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu mahalle denetim ekipleri, bundan sonra da denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.