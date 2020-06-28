Van'da feci kaza: 1 ölü, 41 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Muradiye ilçesinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollarda sokulan Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Yumaklı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün karşı yönden geldiği otomobille çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen de yaralandı. Yaralı göçmenler, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Van, Muradiye ve Erciş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizatör olduğu belirtilen H.D. ve M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.



AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTI

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan ismi öğrenilmeyen Afganistan uyruklu göçmen, olay anını anlattı. Afganistan uyruklu vatandaş, "Minibüste 42 kişi vardı. Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptık. Jandarmaya yakalanmamak için de bir minibüs bizi Muradiye ilçesinden aldı. Kontrol noktalarına yakalanmamak için mahalle yolunu kullandık. Bizi taşıyan minibüs mahalle yolunda karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Ben de kazada yaralandım. Ayağım çok ağrıyor. Beni tedavi için Van'a götürecekler" dedi.