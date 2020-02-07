Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Teknik heyetin yaptığı incelemenin ardından sabah saatlerinde az sayıda personelle başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki çığ tehlikesi, kar ve fırtına nedeniyle durduruldu.

Valilikten öğle saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu saat itibariyle çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekipler, olumsuz hava koşulları dolaylısıyla bölgeden ayrıldı. Hava şartları düzelince bölgeye girip tekrar inceleme yapıp uygun görürlerse kurtarma çalışmaları başlayacak. Ekipler bölgeye en yakın karakolda bekletiliyor."