Van'da ağlara takılı 8 ton inci kefali ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ekipleri de gece-gündüz denetimler yapıyor. Balıkların yumurtalarını bıraktığı Erciş ilçesinin Deliçay ve Zilan çaylarında denetim yapan ekipler, 50 serpme, 4 uzatma ağına takılı 5 tonu ölü toplam 8 ton inci kefali ele geçirdi. Çuvallar dolusu ölü balıklar ekipler tarafından araca taşınıp el konulurken, 3 ton canlı inci kefali de tekrar suya bırakıldı. Kaçak balık avlayan 9 kişi hakkında 18 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.