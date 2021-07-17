ErciÅŸ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi, Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi ve istihbarat birimleri, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, TopraklÄ± Mahallesi'nde takip ettikleri minibÃ¼sÃ¼ durdurdu. AraÃ§ta Afganistan uyruklu 50 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, kapasitenin Ã¼zerinde yolcu alÄ±nabilmesi iÃ§in minibÃ¼steki koltuklarÄ±n sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. GÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â N.Ã‡., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilenÂ N.Ã‡., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.



Ä°lÃ§enin AÅŸaÄŸÄ±gÃ¶ze Mahallesi'ne baÄŸlÄ± Ä°ncesu mezrasÄ±nda ise arazide aÃ§lÄ±kÂ ve susuzluk nedeniyleÂ halsiz olanÂ 23 AfganÂ kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Ä°lÃ§ede toplamÂ 73 kaÃ§akÂ gÃ¶Ã§men, ErciÅŸ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, zabÄ±ta ekipleri de su ve yemek ikramÄ±nda bulunu. KaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi.







Ä°lÃ§ede 6 ayda 890 kaÃ§akÂ gÃ¶Ã§meni yakalayan ErciÅŸ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri;Â 20 araca el koydu, 28 ÅŸÃ¼pheliye 3 milyon 376 bin 817 lira cezaÂ uyguladÄ±.

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