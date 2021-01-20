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Gündem
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor

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Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor
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VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 495 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar kütleleri kamyonlarla il dışına taşınıyor.

Vanda 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor
Van ve ilçelerinde, dün sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan ve gece saatlerine kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 262 mahalle ve 233 mezra yolu olmak üzere toplam 495 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütürken, ekipler kent merkezinde de kar temizleme çalışması başlattı.

Caddelerde biriken kar kütleleri belli noktalara toplanıp, kamyonlarla il dışına taşınıyor. Temizlik işçileri ise, vatandaşların daha rahat gezebilmeleri için sabah saatlerinden itibaren yol kenarlarındaki kaldırımları temizledi.

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