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Van-İran sınırında 145 km tamam

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#Van#İran#Yasadışı Geçiş
Van-İran sınırında 145 km tamam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

Van’ın İran sınırında yasadışı geçişlerin engellenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı.

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Beton duvarın üzerine 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor. Jandarma, hudut birlikleri ve özel harekât polisleri duvarın örüldüğü bölgelerde 24 saat boyunca görev yaparak, bölgede kuş uçurtmuyor. Yıl sonuna kadar duvar uzunluğunun 180 kilometreye çıkarılacağı, geri kalan 115 kilometrelik bölümün ise gelecek yıl tamamlanacağı belirtiliyor. Termal kameralar ile yapılan tespitler sonucu güvenlik güçlerince 2023’ün ilk 5 ayında 39 bin 773 düzensiz göçmenin Van üzerinden yurda girişi engellendi.

 

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#Van#İran#Yasadışı Geçiş

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