Van Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu

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Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne saat 12.00 sıralarında giren 2 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, gölde arama çalışması başlattı.

Sonar cihazı ile yapılan aramada, 20 yaşındaki 2 arkadaşın gölün 3 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Denizden çıkartılan 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Akıntıya kapılarak boğulan kişilerin Fırat Eker (21) ile arkadaşı Mazlum Genez (21) olduğu belirlendi. Eker ile Genez'in arkadaş grubu ile bölgeye geldikleri, gruptaki 6 kişinin gölde akıntıya kapıldığı, 4 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.