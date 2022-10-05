HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü suyunun çekildiÄŸi bölge, tarÄ±m alanÄ± oldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Van Gölü#KuraklÄ±k#TarÄ±m
Van GÃ¶lÃ¼ suyunun Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lge, tarÄ±m alanÄ± oldu
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 09:41

Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde, Ã§iftÃ§i Seyfullah KasÄ±moÄŸlu'na (50) ait 25 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi, Van GÃ¶lÃ¼ suyunun Ã§ekilmesi ile yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2002'den sonra tapulu arazisinin tamamen gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KasÄ±moÄŸlu, bu yÄ±l silajlÄ±k mÄ±sÄ±r ekimi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 200 ton Ã¼rÃ¼n elde ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sodalÄ±, 3 bin 712 kilometrekarelik yÃ¼zey alanÄ± ile de TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n suyu, 1992-1996 yÄ±llarÄ±nda etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlarla 2,5 metreye kadar yÃ¼kseldi. Bu nedenle gÃ¶lÃ¼n Ã§evresindeki birÃ§ok yerleÅŸim yeri ile tarÄ±m alanÄ±, sular altÄ±nda kaldÄ±. GÃ¶l suyu seviyesi, 1997-2002 yÄ±llarÄ±nda ise kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olarak 3 metre kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BÃ¶ylece daha Ã¶nce sular altÄ±nda kalan birÃ§ok alan, yeniden gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. ErciÅŸ'te 30 yÄ±llÄ±k Ã§iftÃ§i Seyfullah KasÄ±moÄŸlu'nun 25 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazisi de suyun Ã§ekilmesi ile tekrar gÃ¶rÃ¼nÃ¼r oldu.

Van GÃ¶lÃ¼ suyunun Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lge, tarÄ±m alanÄ± oldu

"BU YIL Ã‡EKÄ°LME, DÄ°ÄžER YILLARA GÃ–RE FAZLA"

Haberin DevamÄ±

Tapulu arazisinin 2002'den sonra tamamen gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak uzun dÃ¶nem kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Seyfullah KasÄ±moÄŸlu, baÅŸta flamingolar olmak Ã¼zere bÃ¶lgeye onlarca kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n geldiÄŸini sÃ¶yledi.

KasÄ±mbaÄŸÄ± Mahallesi'ndeki 25 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanda, bu yÄ±l silajlÄ±k mÄ±sÄ±r ekimi yapan KasÄ±moÄŸlu, 200 ton Ã¼rÃ¼n elde ettiÄŸini belirterek, "Van GÃ¶lÃ¼'nde, son 20 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k su Ã§ekilmesini yaÅŸÄ±yoruz. GÃ¶l sularÄ± Ã§ekilince bu alandaki kuÅŸlar gÃ¶Ã§ edip, baÅŸka alanlara konakladÄ±lar ve ÅŸu an hiÃ§ kuÅŸ yok. Bu yÄ±lki Ã§ekilme ise diÄŸer yÄ±llara gÃ¶re daha fazla oldu. Ben de tapulu olan arazilerimde tarÄ±m yapÄ±yorum ve Ã§ok iyi verim elde ettim" dedi.Â

Van GÃ¶lÃ¼ suyunun Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lge, tarÄ±m alanÄ± oldu

Van GÃ¶lÃ¼ suyunun Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lge, tarÄ±m alanÄ± oldu

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Van Gölü#KuraklÄ±k#TarÄ±m

BAKMADAN GEÃ‡ME!

DADILAR DA Ä°SYANDA | Ã‡ocuÄŸum niye beni deÄŸil seni istiyor

DADILAR DA Ä°SYANDA | 'ÇocuÄŸum niye beni deÄŸil seni istiyor'

#BakÄ±cÄ±
Åžampiyon Ã¶nce masayÄ± devirdi sonra aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k Hile var dedi Teknoloji satrancÄ± Ã¶ldÃ¼recek mi

Åžampiyon önce 'masayÄ± devirdi' sonra açÄ±k açÄ±k 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancÄ± öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat FaydalarÄ± saymakla bitmiyordu, kedimi Ã¶ldÃ¼rebileceÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'FaydalarÄ± saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceÄŸini hiç düÅŸünmedim'

#Toksik Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

DADILAR DA Ä°SYANDA | Ã‡ocuÄŸum niye beni deÄŸil seni istiyor

DADILAR DA Ä°SYANDA | 'ÇocuÄŸum niye beni deÄŸil seni istiyor'

#BakÄ±cÄ±
Åžampiyon Ã¶nce masayÄ± devirdi sonra aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k Hile var dedi Teknoloji satrancÄ± Ã¶ldÃ¼recek mi

Åžampiyon önce 'masayÄ± devirdi' sonra açÄ±k açÄ±k 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancÄ± öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat FaydalarÄ± saymakla bitmiyordu, kedimi Ã¶ldÃ¼rebileceÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'FaydalarÄ± saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceÄŸini hiç düÅŸünmedim'

#Toksik Bitkiler