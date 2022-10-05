Van GÃ¶lÃ¼ suyunun Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lge, tarÄ±m alanÄ± oldu

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sodalÄ±, 3 bin 712 kilometrekarelik yÃ¼zey alanÄ± ile de TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n suyu, 1992-1996 yÄ±llarÄ±nda etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlarla 2,5 metreye kadar yÃ¼kseldi. Bu nedenle gÃ¶lÃ¼n Ã§evresindeki birÃ§ok yerleÅŸim yeri ile tarÄ±m alanÄ±, sular altÄ±nda kaldÄ±. GÃ¶l suyu seviyesi, 1997-2002 yÄ±llarÄ±nda ise kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olarak 3 metre kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BÃ¶ylece daha Ã¶nce sular altÄ±nda kalan birÃ§ok alan, yeniden gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. ErciÅŸ'te 30 yÄ±llÄ±k Ã§iftÃ§i Seyfullah KasÄ±moÄŸlu'nun 25 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazisi de suyun Ã§ekilmesi ile tekrar gÃ¶rÃ¼nÃ¼r oldu.

"BU YIL Ã‡EKÄ°LME, DÄ°ÄžER YILLARA GÃ–RE FAZLA"

Haberin DevamÄ±

Tapulu arazisinin 2002'den sonra tamamen gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak uzun dÃ¶nem kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Seyfullah KasÄ±moÄŸlu, baÅŸta flamingolar olmak Ã¼zere bÃ¶lgeye onlarca kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n geldiÄŸini sÃ¶yledi.

KasÄ±mbaÄŸÄ± Mahallesi'ndeki 25 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanda, bu yÄ±l silajlÄ±k mÄ±sÄ±r ekimi yapan KasÄ±moÄŸlu, 200 ton Ã¼rÃ¼n elde ettiÄŸini belirterek, "Van GÃ¶lÃ¼'nde, son 20 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k su Ã§ekilmesini yaÅŸÄ±yoruz. GÃ¶l sularÄ± Ã§ekilince bu alandaki kuÅŸlar gÃ¶Ã§ edip, baÅŸka alanlara konakladÄ±lar ve ÅŸu an hiÃ§ kuÅŸ yok. Bu yÄ±lki Ã§ekilme ise diÄŸer yÄ±llara gÃ¶re daha fazla oldu. Ben de tapulu olan arazilerimde tarÄ±m yapÄ±yorum ve Ã§ok iyi verim elde ettim" dedi.Â