Van beyaz örtüyle kaplandı

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Van'da sabah saatlerinde yağan kar, özellikle rakımı yüksek mahallelerde etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. Yetkililer, sürücülerin riskli durumlarda mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunurken, Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İpekyolu Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri de, cadde kenarlarındaki kaldırımlarda kar kürekleriyle temizlik yaptı.