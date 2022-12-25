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Van beyaz örtüyle kaplandı

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#Van#Kar#Büyükşehir Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 09:38

VAN'da etkili olan kar yağışı ile her yer beyaz örtüyle kaplandı. Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

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Van'da sabah saatlerinde yağan kar, özellikle rakımı yüksek mahallelerde etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. Yetkililer, sürücülerin riskli durumlarda mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunurken, Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İpekyolu Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri de, cadde kenarlarındaki kaldırımlarda kar kürekleriyle temizlik yaptı.

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#Van#Kar#Büyükşehir Belediyesi

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