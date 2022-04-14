Van- Bahçesaray yolunu açmak için yoğun çaba

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Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



40 gün boyunca ulaşıma kapalı kalan yolda, bu süreçte birçok noktaya çığ düştü. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla 15 gün önce çalışma başlattı. Yaklaşık 4-5 metre yükseklikte açılan kar tünellerinden güçlükle ilerleyen ekipler, şu ana kadar yolun kapalı olan 35 kilometresini açtı.



3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ni geçen ekipler, kalan 2 kilometreyi açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.