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Valilikten sağlık personeli ile tartışan jandarma hakkında açıklama

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#Tekirdağ Valiliği#Hayrabolu#Jandarma
Valilikten sağlık personeli ile tartışan jandarma hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 19:09

Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darbettiği iddia edilen jandarma personeli hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alındığını açıkladı.

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Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulans içinde müdahale ettiği sırada, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı.

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN HASTANEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaya çevrede bulunanlar müdahale ettikten sonra taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı. Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Darbedilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.

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#Tekirdağ Valiliği#Hayrabolu#Jandarma

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