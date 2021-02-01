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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 22:19 | Son Güncelleme:

Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

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Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

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