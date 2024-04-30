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Valilik uyarmıştı... Ankara sele teslim oldu

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#Ankara Valiliği#ABB#Elmadağ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 23:25

Ankara Valiliği'nin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalara devam ettikleri duyurdu.

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Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı.

Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Valilik uyarmıştı... Ankara sele teslim oldu

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışmalara ilişkin bilgi verdi. ABB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

Valilik uyarmıştı... Ankara sele teslim oldu

"TELEFONLAR ÇEKMİYOR"

Muhabir Murat Bekmezci, CNN Türk yayınında şu bilgileri aktardı:

İletişimde aksamalar yaşanıyor. Telefonlar çekmiyor Ankara'da. Birçok ilçede araçlar yolda kaldı. Yollar göle dönmüş durumda.

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#Ankara Valiliği#ABB#Elmadağ

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