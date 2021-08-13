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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardı, savunması 'pes' dedirtti

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Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardı, savunması 'pes' dedirtti

İstanbul Üsküdar'da Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin üstünden 25 torpil çıktı. Şüphelinin, sorgusunda kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu söylediği öğrenildi.

Validebağ Korusu'nda dün G.U. (47) isimli kişinin attığı torpil nedeniyle iddiaya göre yangın çıktı. Şüpheli zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. G.U.'nun üstünden 25 torpil çıktı.

Şüphelinin, sorgusunda kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etti.

G.U, polisteki işlemlerinin ardından "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 110. Maddesi" hükümleri gereğince bugün adli makamlara sevk edildi.

Validebağ Korusunda torpil atıp yangın çıkardı, savunması pes dedirtti

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