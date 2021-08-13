Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardı, savunması 'pes' dedirtti

Validebağ Korusu'nda dün G.U. (47) isimli kişinin attığı torpil nedeniyle iddiaya göre yangın çıktı. Şüpheli zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. G.U.'nun üstünden 25 torpil çıktı.

Şüphelinin, sorgusunda kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etti.

G.U, polisteki işlemlerinin ardından "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 110. Maddesi" hükümleri gereğince bugün adli makamlara sevk edildi.

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