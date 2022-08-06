Vali Yerlikaya'dan Kartal Cemevi VakfÄ± BaÅŸkanÄ±'na ziyaret

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Kartal Cemevi BaÅŸkanÄ± ve Alevi VakÄ±flarÄ± Federasyonu Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Selami SarÄ±taÅŸ, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Kartal Cemevi'ndeki Muharrem AyÄ± programÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada, evinin Ã¶nÃ¼nde motosikletli kasklÄ± iki kiÅŸi tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rganlar, daha sonra olay yerinden kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. Olay sonrasÄ± yÃ¼zÃ¼nde darp sonucu morarma ve ÅŸiÅŸlikler olan SarÄ±taÅŸ'Ä±n, genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri kaÃ§an saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Emniyetin Ã¶zel ekip kurarak olayÄ± Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

YERLÄ°KAYA: MUHARREM AYI'NDA KARDEÅžLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZE KASTEDENLER CEZASIZ KALMAYACAK"

Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Kartal Cemevi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Selami SarÄ±taÅŸ evinde ziyaret ederek geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan Yerlikaya, "Kartal Cemevi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Selami SarÄ±taÅŸ'Ä± ziyaret ettik, geÃ§miÅŸolsun dileklerimizi sunduk. Selami SarÄ±taÅŸ Dede'ye yapÄ±lan Ã§irkin saldÄ±rÄ±yÄ± lanetliyorum. Muharrem AyÄ±'nda birliÄŸimize, dirliÄŸimize, kardeÅŸliÄŸimize kastedenler hukuk Ã¶nÃ¼nde asla cezasÄ±z kalmayacak" ifadelerini kullandÄ±.

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DOÄžAN: ALEVÄ° TOPLUMU OLARAK TEDÄ°RGÄ°NLÄ°K YAÅžIYORUZ

SaldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Alevi VakÄ±flarÄ± Federasyonu BaÅŸkanÄ± Haydar Baki DoÄŸan ise, "DÃ¼n gece Muharrem AyÄ±'nÄ±n 7. gÃ¼nÃ¼ Alevi VakÄ±flar Federasyonu'nun 2. BaÅŸkanÄ± aynÄ± zamanda Kartal Cemevi BaÅŸkanÄ± Selami SarÄ±taÅŸ kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan evine giderken saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. KasklÄ± ve plakasÄ± olmayan motorlu kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Herhangi bir tehdit almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu konuyla ilgili Kartal Cemevi'ne bÃ¶yle bir saldÄ±rÄ±da olmamÄ±ÅŸtÄ±. Ankara'daki saldÄ±rÄ±larÄ±n devamÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Orda da alevi camiasÄ±ndan cemevi ve kurumlara saldÄ±rÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼nde Selami baÅŸkana yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan sonra bu olay Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ±. Bu sÃ¼reÃ§ ciddi bir sÃ¼reÃ§. Alevi toplumu olarak gÃ¼vercin tedirginliÄŸi yaÅŸamaktayÄ±z. Her gÃ¼n medyada cemevlerine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n haber yapÄ±lmasÄ±yla bu tÃ¼r ÅŸeylere hazÄ±rlÄ±klÄ± olmamÄ±z gerekiyor. Bu dÃ¶neme hazÄ±rlÄ±klÄ± olarak gerek mobese kameralarÄ± taktÄ±rmak, kendimize koruma talepleriyle bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± tedbir almamÄ±z gerekiyor" dedi.

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DOÄžAN: BU OLAYIN BÄ°R OYUN VE PROVOKASYON OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYORUZ

Emniyetin soruÅŸturmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten DoÄŸan, "ÅžÃ¼pheliler yakalanmadÄ±. Bununla ilgili emniyetin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. KÄ±sa sÃ¼rede yakalanacaklarÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Biz bunun arkasÄ±nda bir oyun olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Provokasyon olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bizler hiÃ§bir karÅŸÄ±lÄ±k vermeden milletimizin birlik ve beraberliÄŸi devletimize destek olduk. Bu konuda alevi toplumunu itidale davet ediyoruz. BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n durumu iyi herhangi bir hayati tehlikesi yok. GÃ¶zÃ¼ne aldÄ±ÄŸÄ± darbelerden dolayÄ± yÃ¼zÃ¼nde yaralar oluÅŸtu. KÄ±sa sÃ¼rede aramÄ±za katÄ±lacak. Kartal Cemevi'nde muharrem lokmalarÄ± verildikten sonra evine giderken, kendisi izlenerek mobese kameralarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde aracÄ±na adres sorma bahanesiyle arabasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±na bile mÃ¼saade edilmeden saldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ" diye konuÅŸtu.