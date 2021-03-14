Vali Yerlikaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Sizler bizim kahramanlarımızsınız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medyadan paylaştığı video mesajla kutladı. Koronavirüsle mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Vali Yerlikaya, "Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız… 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyorum." dedi. Sağlık çalışanlarının giydiği kıyafeti kısa bir süre giydiğinde nefes almakta bile zorlandığını dile getiren Vali Yerlikaya'nın Tıp Bayramı mesajı şöyle: “Kıymetli Hemşerilerim, biraz önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sağlıkla alınan bir nefesin ve Kovid-19 önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit oldum.

İçeride sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Hastalarımız iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün diye. Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakârlıklara katlanıyorlar. Kıymetli İstanbullular, hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz; en başta da sağlığımızın. Özellikle son bir yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da, doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Kıymetli sağlık çalışanlarımız, hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız… 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyor; bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum."

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