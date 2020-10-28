Vali Yerlikaya Kariye Camii'nde incelemelerde bulundu

75 yıl sonra 30 Ekim Cuma günü ibadete açılacak Kariye Camii'nde hazırlıklar sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün, açılış öncesi yapılan hazırlıkları incelemek için Kariye Camii'ne geldi. Vali Yerlikaya'ya incelemeleri sırasında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. KARİYE'NİN KÖPEĞİ BENEĞİ SEVDİ



Yaptığı incelemelerin ardından Vali Yerlikaya, sürekli Kariye Camii'nin önünde beklediği ifade edilen "Benek" isimli köpeği sevdi. Yerlikaya, "Çok akıllıymış bu Benek, ama maskesini takmamış" diyerek espri yaptı. Daha sonra Yerlikaya bir süre, "Nalan" isimli kediyi de sevdi.



ÇAY BAHÇESİNDE OTURAN VATANDAŞLARI UYARDI



Öte Yandan Vali Yerlikaya, Kariye Camii'nin hemen karşısında bulunan çay bahçesine de ziyarette bulundu. Yerlikaya, burada bazı vatandaşları koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.