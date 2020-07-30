Vali Yerlikaya bayram denetimine motosikletle gitti

Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, TEM Otoyolu Ã¼zerinde bulunan Mahmutbey GiÅŸeler Åžehit Sinan Acar Polis Kontrol NoktasÄ±'nda bayram denetimine katÄ±ldÄ±. Yerlikaya, kontrol noktasÄ±na motosikletle geldi.

Durdurulan araÃ§larÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yolcularÄ±na trafik kurallarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Vali Yerlikaya, vatandaÅŸlara Ã§ikolata ikram etti.Â

KIRMIZI DÃœDÃœK

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan â€œHatalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye KÄ±rmÄ±zÄ± DÃ¼dÃ¼k" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda araÃ§lardaki Ã§ocuklara kÄ±rmÄ±zÄ± dÃ¼dÃ¼k hediye eden Ali Yerlikaya, denetimde gÃ¶rev alan polis memurlarÄ±na da Ã§ikolata ikram ederek bayramlarÄ±nÄ± kutladÄ±. Yerlikaya, denetimlerin ardÄ±ndan yine motosikletle kontrol noktasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Denetim sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Yerlikaya, â€œSevdiklerimize saÄŸlÄ±k ve huzur iÃ§erisinde kavuÅŸmak iÃ§in, trafik kurallarÄ±nÄ± unutmayalÄ±m. Unutursak, sevgili Ã§ocuklarÄ±mÄ±z KÄ±rmÄ±zÄ± DÃ¼dÃ¼klerle hatÄ±rlatacak. HayÄ±rlÄ± yolculuklar. Ä°yi bayramlar" dedi.