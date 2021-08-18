Vali Yerlikaya açıkladı: 547 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede dün yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleriiçin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i
diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek" dedi.
#İstanbul’da 17 Ağustos’ta— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2021
18 ilçemizde yapılan
kontroller sonucu,
1️⃣6️⃣7️⃣’si #Afgan
3️⃣8️⃣0️⃣’i diğer uyruklulardan
olmak üzere
toplam 5️⃣4️⃣7️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler,sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/MjgRBx1p7l