Vali Yerlikaya açıkladı: 547 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i

diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek" dedi.

#İstanbul’da 17 Ağustos’ta

18 ilçemizde yapılan

kontroller sonucu,



1️⃣6️⃣7️⃣’si #Afgan

3️⃣8️⃣0️⃣’i diğer uyruklulardan

olmak üzere



toplam 5️⃣4️⃣7️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler,sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/MjgRBx1p7l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2021

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