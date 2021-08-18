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Haber Giriş: 18.08.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya açıkladı: 547 düzensiz göçmen yakalandı

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Vali Yerlikaya açıkladı: 547 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede dün yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleriiçin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i
diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek" dedi.

 

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