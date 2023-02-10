Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vali Yerlikaya: 1616 hastamızdan 854'ü taburcu oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ali Yerlikaya#Depremzede
Vali Yerlikaya: 1616 hastamızdan 854ü taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 17:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden getirilen yaralıları hastanede ziyaret ederek bilgi aldı. Yerlikaya, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bin 616 depremzededen 854'ünün taburcu olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. Hastalarla sohbet edip, bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrılan Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 1616 hastamızdan; 854'ü taburcu oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ali Yerlikaya#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 19 bin 388... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 19 bin 388... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...

#Mesut Hançer