Vali Canalp’ten okullarda koronavirüs denetimi



Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yüz yüze eğitim öğretime açılan Plevne İlkokulu ve Hatice Erkut Anaokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Ekrem Canalp, okul öncesi sınıflar ile birinci sınıfları ziyaret etti. Okul girişinde görevliler tarafından ateşi ölçülen Canalp, sınıf girişinde hijyen görevlisi öğrenci tarafından tutulan kolonya ile ellerini dezenfekte etti.

Plevne İlkokulu’nda incelemelerin ardından Hatice Erkut Anaokulu’na geçen Vali Canalp, sınıfları ve hobi bahçelerini inceledi. Vanalp, "Okullarda eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm tedbirler alındı. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının hatırlatıldığı afişler görünür yerlere asıldı, okulların pratik bir şekilde dezenfekte edilebilmesi için 3 bin el pulvalizatörü ve her okulumuza hijyen paspası dağıtıldı. Ayrıca okullarımızda hijyen personelleri görevlendirildi. Yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullarımızda tüm tedbirlerimizi alarak bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Okullardaki görevlilerin yanında dezenfektan ekiplerimizde periyodik olarak çalışmalarına devam edecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.