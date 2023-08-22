Vale Ogün’e hırsız kurşunu

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İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım’da geçen cumartesi gecesi 22.45 sıralarında siyah renkli bir araçla vale noktasına gelen iki kişi, araçların anahtarlarının koyulduğu kutuyu çaldı. Vale olarak çalışan Ogün Tekin hırsızlığı fark edince, hırsızların aracını durdurmak için yanına koştu. Direksiyonda oturan hırsız silahını çekerek Ogün Tekin’i vurdu. Ogün Tekin yere yığıldı, hırsızlar ise gözden kayboldu. O anlar otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Ogün Tekin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ogün Tekin, Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından İstanbul’da toprağa verildi.



ARAÇ ÇALINTI PLAKA İKİZ



Polis ekipleri hırsızların kullandığı aracın plakasından yola çıkarak çalışma başlattı. Ancak araç çalıntı, plaka ise başka bir araca aitti. Polis ekipleri hırsızların kimliklerini tespit etmek için bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ogün Tekin’le birlikte valelik yapan Vahit Kanca polisteki ifadesinde “Yüzünde siyah maske olan birini otoparktaki araçların anahtarını çalmaya çalışırken gördüm” dedi.



