Vakaların düşüşe geçtiği Hatay’da, vatandaşlar tedbirlerden memnun

Kentte, geçen haftalarda vaka sayılarının yüzde 125’e çıkması, halkı tedirgin etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay’daki durumla ilgili dün yaptığı açıklamada, son haftada vaka sayısının düşüşe geçtiğini söylemesi vatandaşları sevindirdi. Tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kentte koronavirüs denetimleri devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş sağlanan Tarihi Uzun Çarşı ve bazı caddelerde, polis timlerinden oluşan ekipler devriye görevi yapıyor.



Öte yandan, geçen haftalara kıyasla kent meydanlarında yoğunluğun azaldığı ve bazı esnafın dükkanlarını açmadığı gözlendi.



Vakaların düşmesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen esnaf Mustafa Akın, “Bu tedbirlerin devamını diliyoruz, her gün akşam 21.00, sabah 05.00 saatleri arasında kadar getirilen kısıtlamaları ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları halkın faydasınadır. Vakaların ve bu vakalardan dolayı yaşanan ölümlerin düşüşü, alınan tedbirlerden dolayı olduğunu düşünüyorum” dedi.



Vakalarda düşüşünde maske, mesafe ve hijyen kurallarının büyük önemi olduğunu söyleyen Metin Beymen ise, “Vakaların düşmesi sevindirici bir haber. Bu da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasından kaynaklanıyor. Büyüklerimiz bu tedbirleri uygun görmüşse doğrudur, uygulamamız gerekiyor. Halk da tedbirli davranmaya başladı, zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Tedbirler artırılınca vakalar düştü bu da bizi sevindirdi. İnşallah daha da düşecektir” ifadelerine yer verdi.



'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM'



Vakaların artış gösterdiği haftalarda kendi önlemlerini aldıklarını ve müşteri ile araya mesafe koyduklarını belirten Fatin Ezer de, “Bundan iki hafta önce artan vakalar bizi tedirgin etti ve işletme olarak kendi önlemimizi aldık. Şeritler çekerek, müşterilerle araya mesafe koyduk. Sosyal mesafe her zaman için önemli, bu koronavirüs salgını bitene kadar bu tedbirleri elden bırakmamak lazım” diye konuştu.