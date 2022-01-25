Vakalar katladı, mavi il kalmadı

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Omikron varyantının yurt genelinde vakaları nasıl tırmandırdığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni yayınladığı haritaya yansıdı. 8-14 Ocak tarihli haritaya göre, İstanbul 243 bin vaka, Eskişehir 13 bin 100 vaka, Kırklareli 3 bin 300 vaka, Bingöl ise 4 bin vaka ile rekor kırdı. Harita üzerinde artık mavi il kalmazken, Bakan Koca sosyal medya hesabından, “8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon” dedi.

65 İL KIRMIZI OLDU

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Bakan Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre, bu hafta tam 65 il kırmızı oldu. Bir önceki hafta ise 53 il kırmızı renkteydi. Haritaya göre 100 bin nüfusta vaka oranı olarak Van 16, Hakkari 19’la sarı; Adıyaman 52, Şanlıurfa 37, Mardin 78, Malatya 76, Şırnak 59, Bitlis 77, Ardahan 68, Ağrı 41, Karaman 81, Antalya 92, Iğdır 95, Mardin 78, Muş 63, Osmaniye ise 99’la turuncu renge büründü.

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BAŞKENTTE 1.5 KAT ARTIŞ

Bazı illerde vaka sayıları ise şöyle oldu: İstanbul 243 bin, Ankara 35 bin 622 (bir buçuk kat artış var), İzmir 31 bin 378, Kocaeli 15 bin 978, Eskişehir 13 bin 100, Tekirdağ 7 bin 643, Trabzon 5 bin 221, Bingöl 4 bin, Bilecik bin 682, Bolu 2 bin 229, Erzurum 2 bin 487, Giresun 2 bin 809, Kırklareli 3 bin 300, Rize 2 bin 328, Yalova bin 830, Gümüşhane 979, Tunceli 250.

İSTANBUL REKORA KOŞUYOR

Vaka oranı çok yüksek olan iller arasında ilk sırayı, yüz binde 1571 ile İstanbul alırken, onu bin 472 ile Eskişehir, 1410 ile Bingöl, 910 ile Kırklareli takip etti. 1-7 Ocak tarihlerinde ise İstanbul 1222, Eskişehir 1359, Kırklareli 843, Bingöl 705’ti. Son verilere göre, Bingöl vaka sayısını 2’ye, Hakkâri 3’e, Van ve Mardin ise yaklaşık 4’e katladı.