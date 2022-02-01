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Vakalar İstanbul’da düşüşe geçti

#Fahrettin Koca#Vaka Sayıları#Koronavirüs
Vakalar İstanbul’da düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak COVID-19 haritasını sosyal medya hesabından yayınladı. İstanbul’da 192 bin 500, Eskişehir’de 6 bin 444 vaka var. İstanbul’da önceki hafta 243 bin, Eskişehir’de ise 13 bin 100 vaka bulunuyordu. Haritaya göre toplam 75 il ‘kırmızı’...

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Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre artık 75 il kırmızı. Bir önceki hafta 65 il kırmızı renkteydi.

ESKİŞEHİR VE BİNGÖL YARIYA İNDİ

Vaka sayısı çok yüksek olan iller arasındaysa ilk sırayı (vaka sayısı 100 binde) bin 245 ile İstanbul alırken, bu ili 930 ile Kocaeli, 889 ile Kırklareli, 815 ile Yalova, 814 ile Tekirdağ takip etti. 8-14 Ocak tarihlerinde ise bu rakam İstanbul için 1571, Eskişehir için 1472, Bingöl için 1410’du. Bingöl bu hafta vaka oranında 700’lü rakamlara inmeyi başardı. Özellikle Eskişehir ve Bingöl’deki vaka sayılarında yarı yarıya bir azalma dikkat çekti. İstanbul’da vaka sayıları bir miktar azalırken, diğer birçok ilde vaka artışları görüldü. Bazı illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ise şöyle:

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“İstanbul 192 bin 500, Ankara 41 bin 59, İzmir 32 bin, Kocaeli 18 bin 574, Eskişehir 6 bin 444, Kırklareli 3 bin 216, Tekirdağ 8 bin 800, Bingöl 1972, Yalova 2 bin 250, Erzurum 4 bin 519, Bursa

20 bin 689, Çankırı 879, Erzincan 795, Uşak 1489, Batman 1898, Elazığ 2 bin 140, Siirt 1387, Bayburt 204.”

EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Koca, “15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt” dedi.

'ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düşüşe geçen vaka sayılarının ardından dün Twitter mesajıyla umut verici açıklamada bulundu: “Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın.”

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93 BİN 261 YENİ VAKA

Öte yandan Türkiye’de son 24 saatte 435 bin 513 koronavirüs testi yapılırken, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı. Dün 182 kişi hayatını kaybetti. 93 bin 438 kişi de iyileşti. 

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#Fahrettin Koca#Vaka Sayıları#Koronavirüs

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