Vaka tespit edilen sitede, 2 apartman karantinaya alındı

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Vefa Sokak Rüyakent Sitesi A Blok'ta yaşayan bir vatandaşın Covid-19 numune sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan filyasyon çalışmalarında sitede hastayla temaslı kişilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Hastaya, sitenin A bloğunda bulunan 7 dairede temaslı olan kişiler ile D blokta 1 kişi tespit edilmiştir. Bu nedenle 24 Mayıs saat 22.00'den, 2 Haziran bitimine kadar Rüyakent Sitesi A Blokta bulunan tüm daireler ve D blok zemin katta 1 dairenin giriş çıkışları kapatılmıştır" denildi.