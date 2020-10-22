Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşların maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi.

Vatandaşlar ise maske takmaya ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, çarşıdaki yoğunluğun azalması gerektiğini söyledi.