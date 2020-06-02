Vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Bakan Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”na göre, son 24 saatte 31 bin 525 test yapıldı, 827 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 164 bin 769 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 651 olurken, entübe hasta sayısı da 283’e geriledi. Dün 974 kişi iyileşirken, atoplam iyileşen hasta sayısı 128 bin 947’ye ulaştı. Bakan Koca Twitter’dan, “İyileşen hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

2 HEMŞİRE İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Koca, önceki gün ve dün vefat eden hemşireler Dilek Akçabelen ve Tuğba Kuşdemir için Twitter’dan başsağlığı mesajı yayınladı: “DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

HEMŞİRE TUĞBA KUŞDEMİR. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için #minnettarız.”