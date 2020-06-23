Vaka sayısı 1212 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 41 bin 413 test yapıldı, 1.212 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 188 bin 897 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 846’ya, entübe hasta sayısı 345’e yükseldi. Dün 1.293 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533’e ulaştı. Bakan Koca, Twitter’dan, “İzmir’de 28, Kocaeli’de 20, Sakarya’da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız” paylaşımı yaptı.

Öte yandan Bakan Koca başkanlığında dün toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında YSK’ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı’na yönelik uyarı ve önlemler ele alındı.