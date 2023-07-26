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Vahşetin raporu

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#Kadına Şiddet#Yasemin Uzunçelebi#Kimyasal Madde
Vahşetin raporu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 07:00

Eski erkek arkadaşı Mehmet Yıldız tarafından üzerine kimyasal madde dökülerek yakılan Yasemin Uzunçelebi için hazırlanan rapor vahşetin tüm gerçekliğini ortaya koydu. Uzunçelebi’nin vücudunun yandığı, bir gözünü ve kulağını kaybettiği, yüzünün ileri derecede değiştiği anlatıldı.

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Yasemin Uzunçelebi İstanbul’dan Antalya’ya taşınma kararı almış ve tüm evini toparlamıştı. Eski erkek arkadaşı Mehmet Yıldız taşınmadan bir gece önce evine gizlice girdi ve başından aşağı kimyasal bir madde döktü. Aylarca yoğun bakımda yatan Uzunçelebi birçok organını kaybetti. Ölümden dönen kadının belden yukarısı derisi kas ve kemiklere kadar eridi. Esenyurt’ta yakalanan ve 16 suçtan sabıkası bulunan Mehmet Yıldız hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

YÜZDE 95 ENGELLİ OLDU

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada Yasemin Uzunçelebi’nin memleketi Bartın’daki Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden gelen ön rapor okundu. Raporda, Yasemin Uzunçelebi’nin sol gözünü kaybettiği, sol göz çukurundan hâlâ ara ara akıntı geldiği, sağ gözünün bulanık gördüğü, ağzını açamadığı için yemeğini tek başına yiyemediği, ağız ve burundan nefes alamadığı için boynuna delik açıldığı ve kulaklarının az işittiği anlatıldı. Raporda, Bartın Devlet Hastanesi’nin hazırladığı Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na da yer verildi. Hastane raporunda vücut yüzey alanının yüzde 20’sinin yandığı, kişinin bir başkasına tam bağımlı olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu belirtildi.

 

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#Kadına Şiddet#Yasemin Uzunçelebi#Kimyasal Madde

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