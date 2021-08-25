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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Vahşet! Ocakta ısıttığı suyu sokak köpeğinin üzerine döktü

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Adana'da bir sitenin güvenlik görevlisinin sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik görevlisinin işine son verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde buldu.

Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının görüntüleri site yönetimi tarafından incelendi.


İŞİNE SON VERİLDİ

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K'nin işine son verdi.

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KÖPEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı köpeğin tedavisinin veterinerde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, M.E.K'nin kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp sokaktaki köpeğin üzerine dökmesi, köpeğin de hızla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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