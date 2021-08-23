Köpük rahat nefes aldı

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan müzik öğretmeni Özay Kaya, apartmanın önünde baktığı sokak köpeği ‘Köpük’ belediyeye şikâyet edilince, “Daire 16’dayım. İsmim Özay Kaya” diyerek isyan etmişti. Kızı Ayça Kaya o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca da sosyal medyada kendisine destek mesajları yağmıştı.

‘ŞİKÂYET YOK, OLSA DA ALMAYIZ’

Çorlu Belediyesi’nden Köpük’le ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yaralı, hasta ya da saldırgan olmadığı sürece sokakta yaşayan hiçbir canlıyı bulunduğu ortamdan almıyor; hayvan bakımevimize ya da farklı bir noktaya götürmüyoruz. Belediyemize şu ana kadar videoya konu olan sevimli dostumuz ile ilgili bir şikâyet gelmemiş olup gelse dahi yasalar gereği herhangi bir işlem yapılmayacağını siz değerli vatandaşlarımıza ve hayvanseverlere önemle duyururuz” denildi.

‘HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER’

Köpük’ün alınmayacağını öğrenen Özay Kaya’nın kızı Ayça Kaya güzel haberi sosyal medyadan paylaştı. Kaya, “Köpük bizimle, Köpük sokağında ve evinde. Çorlu Belediyesi’nin yaptığı son açıklamada da alınmayacağı kesindir, bunu duyurmamıza destek olan herkese sonsuz teşekkürler” sevincini dile getirdi.

'BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ'

Köpük’ün alınmayacağı haberini alan Özay Kaya, mutlu olduğunu belirterek, “Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Sosyal medya ve basın sayesinde amacımıza ulaştık. Bundan sonraki süreçte de sokaktaki canlarımız için, tüm güzel insanlarla el ele verip, birlikte yaşamayı öğreninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara