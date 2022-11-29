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Vahşet bitmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Hayvan#Vahşet#Katliam
Vahşet bitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

Türkiye, Konya hayvan barınağındaki köpek katliamının şokunu atlatamamışken, Mardin ve İstanbul’dan iki vahşet haberi daha geldi. Mardin’de kesimi yapılacak boğa başına defalarca balyozla vurularak öldürülürken, İstanbul Sarıyer’de ise bir köpeği boğarak öldürmeye çalışan kişi serbest bırakıldı.

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İSTANBUL Sarıyer’de, Maden Mahallesi’nde dün 02.00 sıralarında bir kişinin cadde üzerinde bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığını gören vatandaşlar bir yandan olayı cep telefonuyla kayda alırken, bir yandan da polisi aradı. Vatandaşların ısrarlı uyarıları üzerine köpeği bırakan şüpheli kaçtı. Polis ekipleri, vatandaşların çektiği görüntüler üzerinden olayı E.Ç.K.’nin (30) gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, izine Cumhuriyet Mahallesi’nde ulaştıkları E.Ç.K.’yi kısa sürede düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

E.Ç.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Vahşet bitmiyor

BALYOZLA VURARAK KATLETTİ

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MARDİN Kızıltepe’de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurdu. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin Hocaköy Mahallesi’nde çekildiğini tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, kasap Murat Yaprak, hayvan sahipleri Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram’la birlikte 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 5 kişiden Murat Yaprak, Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram tutuklanırken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Olaya Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası’ndan da kınama geldi. Oda Başkanı Hacı Atlı olayı “vahşet” olarak nitelendirdi.

Vahşet bitmiyor

Konya’da hayvan barınağındaki sokak köpeği, görevliler tarafından başına kürekle vurularak öldürülmüş, görüntülerin yer aldığı video sosyal medyada infiale neden olmuştu. Dehşetin ardından gözaltına alınan 2 işçi tutuklanmıştı.

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#Hayvan#Vahşet#Katliam

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