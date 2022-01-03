Uzungöl kısmen buz tuttu

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Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü. Bölgede kar manzarası, görsel güzellik oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreye ulaştı.

GÖL YÜZEYİNİN BİR KISMI BUZ TUTTU

Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin bir kısmı buz tuttu.