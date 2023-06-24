Uzun yol yapacaklara 10 tavsiye

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1- ÖN HAZIRLIK

“Güvenli sürüş” A noktasından B noktasına güvenle gidebilmektir. Bu süreç araca binmeden ve yola çıkmadan önce başlar. Kaç kilometre gideceğinizi, yolun kaç saat süreceğini, kaç kez mola vereceğinizi önceden hesaplayın.

2- ARAÇ BAKIMI

Yola çıkmadan önce elektrik, koltuk, oturma konumu, direksiyona uzaklık, aynalar, farlar iyi ayarlanmalı. Lastikler uzun yola ve mevsim şartlarına uygun olmalı.

3- KİŞİSEL BAKIMINIZ

Araç bakımı kadar sürücünün bakımı da çok önemli. Kullandığınız ilaçlar varsa unutmayın, molalarda sizi uykuya geçirmeyecek, canlı, dinç, enerjik ve dikkatli tutacak besinler alın.

4- SIK SIK MOLA VER

Sürücünün dinlenmiş ve uykusunu almış olması önemli. Eğer uykusunu tam almamışsa, beyni aktif olsa bile, araç kullanırken fark etmeden bedeni uykuya geçebiliyor. Bu da kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücülere diyorum ki, “Kendinizi ispatlamaya ve kahraman olmaya çalışmayın. Cesaret edip mola verin!”

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5- HIZINI AYARLA

“Hızlı kullanmayın” demek yanlış olur. Otoyollarda hız sınırı 140 km/s olarak güncellendi. Üzerine yüzde 10 konularak, 150 km/s’ye kadar hız hakkınız var. Bu da epey “hızlı” demek. Ancak uzun yola çıkacaklara şunu hatırlatmak lazım: Bulunduğunuz güzergahın hava ve yol şartlarına göre hızınızı ayarlayın.

6- ŞERİT DİSİPLİNİ

Araç bakımı, hız, psikolojik ve bedensel hazırlığa ek olarak, şerit disiplini ve doğrultu değiştirme kurallarına da çok dikkat etmek gerekiyor.

7- TAKİP MESAFESİ

Ülkemizdeki kazaların bir diğer önemli sebeplerinden biri de takip mesafesini hiçe saymak. “Ben çok iyi sürücüyüm, dikkatliyim” demeden takip mesafesine riayet etmek gerekiyor.

8- SAĞ KOLTUK, UYUMA!

Sürücü kadar araçtaki diğer kişilerin davranışları da sürüş güvenliğini belirliyor. Öncelikle arka koltuk dahil herkes emniyet kemeri takmalı. Ancak en önemlisi, ön sağ koltukta oturanlar uyumamalı. Çünkü o yolcu uyuduğunda, sürücü psikolojik olarak “Benim de uyumam lazım” diye düşünüyor.

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9- ÖFKE KONTROLÜ ÖNEMLİ

Uzun yoldaki en önemli konu duygu ve öfke kontrolü. Başkalarının hatalarına takılı kalıp sürüşü tehlikeye düşürmemek gerek.

10- HEDEFE ODAKLAN

Araç kullanırken mümkünse başka şeyler düşünmeyin. Yola çıkma amacı, ulaşacağınız hedef, varacağınız noktaya konsantre olun. Şimdiki ana odaklanın.