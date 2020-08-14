Uzun İnce bir yola çıktı

CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, sessizliğini dün düzenlediği basın toplantısıyla bozarak, ‘1000 Günde Memleket Hareketi’ni açıkladı. İnce Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de Sivas’tan başlatacağı hareketinin gerekçeleri ile yol haritasını anlattı.

“Ayrılsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım” diyen İnce, partiyi böleceği suçlamalarına da, “Millet ittifakındayım, niye böleyim” diye yanıt verdi. “CHP’nin iktidara yürüdüğü de hayaldir. İktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum, böyle bir iddia yok ki” diyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedefine alarak şu mesajları verdi:

CHP ÖNCE EVLATLARINA GÜVENMELİ

“CHP’de ilk kez grup başkanvekilleri seçimle işbaşına gelmiyor. CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Genel başkan kurultayda bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, kadın kolları kurultayına ise katılmamıştır. Kurultayın seçmediğini genel başkan yardımcısı yaparım deniyor. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var. CHP önce kendi evlatlarına güvenmelidir. CHP, İçişleri Bakanlığı’na verilmiş bir dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir, onun için dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılırsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım. Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni de tutucu değildir. Yüzde 80’i değişkendir. İnanıyorum ki, Ecevit’in yüzde 42’si, hatta 50+1 mümkündür.

SIFIR MORALLE MİTİNG YAPTIRDILAR

Futbol maçını düşünün, cumhurbaşkanı adayı teknik direktör, genel başkan kulüp başkanı, futbolcular da milletvekili. Genel başkan diyor ki futbol oynamam ama takımı ben yaparım. Takımı o yapıyor. Hangi moralle miting yapacağım? Sıfır moralle miting yaptırdılar. Televizyonda bir benim bir genel başkanın reklamı, aday benim, onun reklamı neden veriliyor? Gazete, televizyon reklamlarımı kesiyorlar, arkadaşlarımı aday yapmıyorlar, afişlerimi az asıyorlar, moralimi bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kazanmamam için ellerinden geleni yapıyorlar.

CHP 4 MİLYON OYUNU SOKAĞA BIRAKTI

(Seçim gecesi) Soruyorum bilgi vermiyorlar, ikinci tura kaldım mı kalmadım mı, nasıl çıkacağım halkın karşısına? YSK’ya yazı yazdım, CHP’nin 13 bin sandıkta gözlemcisi yok, bu 4 milyon oy eder. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin önüne çıkmamı istiyorlar. Erdoğan, 1 milyon 300 bin oy az alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı.

KRİZİ KÖTÜ YÖNETMİŞ OLABİLİRİM

Bana o gece neredeydin diyenlerden özür dilerim, krizi kötü yönetmiş olabilirim. Ama bana veri vermediler, belgesi burada.

BAŞROL OYUNCUSU KİM

Seçimden 60 gün sonra değerlendirme toplantısı yapıyorlar, ben çağırılmıyorum. Başrol oyuncusu kim, aday. Seçimi kim yapmış, o yapmış, kortizonlu iğneleri yemiş, serumlar yaptırmış, hastalanmış.”

ERDOĞAN’IN YERİNDE OLSAM DESTEKLEMEM

“İnce seçimde CHP’den 8 puan fazla oy aldı, bunları HDP, İYİ Parti, AKP ve MHP’lilerden aldı. Erdoğan, AKP-MHP oylarından daha az oy aldı. Oylar bana geldi. Yani ben, AKP ve MHP’den oy alabilme ihtimali olan bir adamım. Ben Erdoğan’ın yerinde olsam İnce’yi desteklemem, çünkü o kesimden oy alma kabiliyeti olan birisi. Onun için bu bir palavradan ibarettir.

(Kurultayda saygısızlık yapıldı onun için parti kuruyor) Biz çocuk muyuz. 40 yıldır siyasetin içindeyim, onlar ufak işler. Delegelerin arasında oturmak şereftir. Bu, siyaseti bilmeyenlerin işi, umurumda değil. Beni nereye oturttuğun önemli değil, sokakta milletin gönlünde neredesin, o önemli. Örgüt kızdı ama ben hiç takmadım.”

(CHP tam da iktidara yürürken İnce neden bunu yaptı) CHP’nin iktidarı, genel başkanının cumhurbaşkanı olmasıdır, ben iktidardan bunu anlarım. Genel başkanımızın böyle bir iddiası yok ki. Yoksa, CHP’nin iktidara yürüdüğü de hayaldir.

(CHP seçimlerde başarısız mıydı) Hayır, çok başarılıydı. Adaylarımız başarılıydı, kazandık, doğru. Ama İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Antalya’yı, ilçe olarak Bozhöyük’ü bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Aday çıkarmadılar. Ama seçimden sonra CHP Kürt vatandaşlarımıza yürekten teşekkür edemedi. Utangaç, mahcup, kapı arkasında... Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum. Kürtleri yok sayamazsınız.

İNCE'DEN NOTLAR



ELİNDE İKİ PET ŞİŞEYLE ÇIKTI, ‘BÖLMEM’ DEDİ

MUHARREM İnce, merakla beklenen basın toplantısını yaparken mekan olarak Ankara’nın ünlü Çukurambar semtindeki bir oteli seçti. İnce, toplantıya da yanında koruması ve birkaç yardımcısıyla geldi.

YANINDAKİ İSİMLER

Birlikte hareket ettiği söylenen, partiden tanınan isimlerden kimsenin olmaması dikkat çekti. İnce’nin toplantıya kalabalık gelmemesinin nedeninin, pandemi önlemleri olduğu belirtildi. İnce, kamuoyuyla tanıştıracağını söylediği yol arkadaşlarını ise “alanında uzman, siyasetle uğraşmamış, memleket işlerine kafa yormuş arkadaşlar” diye tanımladı.

İnce, salona tam zamanında, hatta toplantının başlama saatinden birkaç dakika önce geldi.

SEÇİM GECESİ OLANLAR

Heyecanı zaman zaman sesine de yansıyan İnce, iki bölümlü bir konuşma yaptı. İlk bölümde, iktidar eleştirisi de içeren genel mesajlarını verirken, ikinci bölümde ise ilk kez seçim gecesine dair iddiaları tek tek yanıtladı.

İnce, kendisine yönelik eleştirilerin başında gelen “partiyi bölecek” iddiasına, iki pet su şişesini kullanarak yanıtladı. Şişelerden birini Cumhur, diğerini Millet İttifakı olarak niteleyen fizik öğretmeni İnce, millet ittifakında kalacağını belirterek “Ben buradan ayrılıp buraya mı geçiyorum, buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Ben buradayım, niye böleyim” dedi.

GÜNEŞE ÇIKACAĞIZ

İnce bölmenin mevcut sistemde değil parlamenter sistemde olacağını kaydetti. İkinci basın açıklamasını da Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağını açıklayan İnce, “Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz de 4 Eylül’de güneşe çıkacağız” dedi.