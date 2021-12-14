Uzmanlardan 'Omicron' varyantı uyarısı! Tarih verdi: 1 ay içinde...

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Avrupa'da vaka artışlarını etkileyen 'Omicron' varyantı, Türkiye'de görüldü. Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantı 'Omicron', hızla yayılmasıyla dikkat çekiyor. Hızlı yayılışı nedeniyle tedirginliğe neden olan yeni varyantla ilgili araştırmalar sürerken, Sağlık Bakanlığı da Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan 'Omicron' varyantının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiğini duyurdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, daha çok veriye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İyimser senaryonun yanı sıra bir de şu tartışılıyor, bilim çevrelerinde. Bu hastalık bu kadar hızlı bulaşıyorsa üstelik aşılı olanlar arasında da hızla yayılabiliyorsa mutasyona uğrama özelliği de daha yüksek olabilir. Bu kadar hızlı bulaşan bir virüs, daha kolay mutasyona uğrayabilir ve dolayısıyla daha dirençli, daha ciddi hastalık yapan bir versiyonuna da dönüşebilir. O nedenle iyimser senaryolar için henüz çok erken. Daha çok veriye ihtiyacımız var" dedi.



PROF. DR. AKOVA: VERİLER, HAFİF SEYRETTİĞİ YÖNÜNDE



Şimdiye kadar 'Omicron’a bağlı ciddi hastalık kaydedilmediğine işaret eden Prof. Dr. Akova, çok hızlı yayılan varyant olması nedeniyle endişeyle izlendiğini belirterek, İngiltere’deki verilere de dikkat çekti. Gelecek yıl 'Omicron’un baskın hale geleceğini kaydeden Akova, “İngiltere'de şu andaki rakamlar, her 2,5 günde bir 'Omicron' vakalarının 2'ye katlandığına işaret ediyor. Henüz 'Delta'yı baskılaması için çok erken ama en kötümser tahmine göre ocak ayının sonuna kadar, daha iyimser modellemelere göre ise 2022’nin ilk çeyreğinde tüm dünyada 'Omicron’un baskın varyant haline geleceği yönünde. Yani 'Delta'yı ortadan kaldırıp, silip, onun yerine baskın suş haline geleceği yönünde şu andaki tahminler. Şu ana kadar veriler, hastalığın hafif seyrettiği yönünde ancak vakaların büyük bir kısmı ya aşılılar ya da çoğu en az bir kez Covid geçirmiş yani bağışık hafızası bulunanlar. Aşısız ya da risk grubu nüfusta nasıl seyredecek; henüz bilmiyoruz. Virüsün zayıfladığı ve mevsimsel bir hastalığa dönüşeceği yönündeki iyimser tahminler için henüz erken" diye konuştu.