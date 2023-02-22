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Uzmanlar yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı: Bu psikolojiyle evime dönemem

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#Deprem#Adana#Hatay
Uzmanlar yaptığı uyarılar Adanada tedirginlik yarattı: Bu psikolojiyle evime dönemem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 19:09

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından uzmanların 'Adana merkezli deprem' uyarıları tedirginliğe yol açtı. Çukurova'da fuar alanına sığınan Asiye Adıyaman "Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" derken, Çokşükür Karataş ise "Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" diye konuştu.

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Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Adana'da bölge halkı toplanma alanlarında, çadır kentlerde gecelemeye başladı. Kentte yaklaşık 1 hafta sonra birçok kişi evlerine geri döndü. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yine aynı korkuyu yaşayan bölge halkı evlerinden çıkıp yine toplanma alanlarında gecelemeye başladı. Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.

'BU PSİKOLOJİYLE EVİME DÖNEMEM'

6 Şubat’taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜKÇE TANSİYONUM YÜKSELİYOR'

Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.

Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.

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#Deprem#Adana#Hatay

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